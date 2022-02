Firmen, Verbände, Organisationen und Einzelpersonen müssen ab sofort offenlegen, wer sich mit politischen Entscheidungsträgern in Berlin trifft – und wie viel Geld für Lobbying zu welchen Themen veranschlagt wird. Auch der größte deutsche Konzern gibt Daten preis: Volkswagen lässt sich die politische Kontaktpflege zu Mitgliedern von Bundestag und Bundesregierung laut seinem ersten Eintrag in das neue Lobbyregister derzeit 6,5 Millionen Euro jährlich kosten. Der Autohersteller hat 52 konkret so benannte Interessenvertreter. Zählt man noch Beschäftigte in unterstützenden, nicht hauptamtlichen Funktionen hinzu, „deren Arbeitsergebnisse zum Teil direkt und zum Teil mittelbar“ Lobbying-Aufgaben dienen, sind es insgesamt gut 350 Personen.