Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), dessen Tarif in der kompletten Pfalz gilt, verzichtet in diesem Jahr auf die sonst übliche Fahrpreiserhöhung zum Jahreswechsel. Damit bleiben die Fahrpreise für die große Mehrheit der Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in der Pfalz stabil. Dagegen werden die Preise im Nahverkehr außerhalb des VRN-Gebiets zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember um rund 1 Prozent erhöht. Auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn steigen die Preise um durchschnittlich rund 1 Prozent.