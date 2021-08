Jahreskarten für das komplette Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wie Job-Ticket, Semester-Ticket und Karte ab 60 gelten im September zwei Wochen lang in den Regionalzügen in fast ganz Deutschland.

Die Aktion „Deutschland Abo-Upgrade“ läuft vom 13. September bis zum 26. September und schließt damit an eine ähnliche Aktion an, die sechs Wochen lang noch bis zum 12. September in Baden-Württemberg läuft. Allerdings sind die Regularien bei der bundesweiten Aktion etwa komplizierter als bei der baden-württembergischen. Für die Teilnahme am „Deutschland Abo-Upgrade“ ist eine einmalige Registrierung nötig, die ab 6. September auf der Website von #BesserWeiter möglich ist. Die gleichen Konditionen wie für die Jahres-Abo-Kunden des VRN gelten für die des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV). Eine (vorläufige) Karte zum Gültigkeitsbereich von „Deutschland Abo-Upgrade“ gibt es auf besserweiter.de

Weitere Details zu der Aktion finden Sie hier:

Mit VRN-Ticket durch ganz Deutschland fahren