Viele Stammkunden des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wollen auf das neue Deutschlandticket umsteigen. Wer die neue Karte nicht rechtzeitig bekommt, kann zunächst mit seiner alten weiter fahren.

Viele VRN-Kunden warten noch auf die Zusendung ihres neuen Deutschlandtickets, das eigentlich ab 1. Mai gilt. Vielleicht ist es am Samstag im Briefkasten. Für alle, bei denen das nicht der Fall ist, hat der VRN hat am Freitag mitgeteilt, dass alle VRN-Stammkunden, die auf das Deutschlandticket umgestellt werden und ihr neues Ticket nicht bis zum 1. Mai bekommen haben, übergangsweise weiter mit ihrer bisherigen Jahreskarte fahren können – allerdings nur im VRN-Bereich. Das Deutschlandticket gilt weit darüber hinaus in ganz Deutschland. Weitere Information zum Start des Deutschlandtickets finden Sie hier.