[aktualisiert 12:58 Uhr] Mehrere Polizeiautos sind heute Vormittag in Böhl-Iggelheim an verschiedenen Stellen gesehen worden, das berichteten Anwohner, unter anderem auch in den sozialen Medien. Auf Facebook kursierte sehr schnell die Nachricht, dass angeblich eine Bank überfallen worden sei. Das bestätigt nun das Polizeipräsidium Rheinpfalz der RHEINPFALZ gegenüber. Die Beamten seien heute Morgen alarmiert worden, die Filiale der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Böhl-Iggelheim sei überfallen worden, teilt die Pressesprecherin mit. Weitere Angaben, etwa ob Personen verletzt wurden, wie hoch der Schaden ist oder ob die Täter gefasst wurden, möchte sie zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht machen. Wir werden weiter berichten.