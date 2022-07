Die VR-Bank Kur- und Rheinpfalz schafft die Verwahrentgelte für Privatkunden wieder ab. Diese hatte das Institut mit Sitz in Speyer und 49 Standorten in der Vorderpfalz und in Nordbaden in den vergangenen Jahren für einen kleinen Kundenkreis mit besonders hohen Guthaben in Rechnung gestellt. Begründung war die internationale Niedrigzinspolitik. Grundlage für die Rolle rückwärts ist nun nach Mitteilung des Instituts die Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB), im Juli und im September die Leitzinsen anheben zu wollen.

„Das Signal ist gut für unsere Kunden, und das ist auch gut für unsere Bank, da wir im ersten Schritt zumindest von einer Reduzierung der zu zahlenden Negativzinsen auf Interbankeneinlagen ausgehen“, wird Vorstandssprecher Rudolf Müller zitiert. Die VR-Bank erachte die angekündigten Zinsschritte aufgrund der aktuellen Inflationsraten für eher zögerlich. Ab dem Freitag, 15. Juli, sind Privatkunden demnach von Verwahrentgelten befreit. Die Bank rät diesen aber, sich gerade angesichts der Inflation nicht mit 0 Prozent Zinsen zufrieden zu geben.