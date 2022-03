[aktualisiert 15.10 Uhr] Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr die Filiale der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Böhl-Iggelheim überfallen und ist auf der Flucht. Laut Auskunft der Polizei und der Staatsanwaltschaft Frankenthal hat der Täter zwei Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend habe er eine der Angestellten geschlagen und beide gefesselt zurückgelassen. Der Täter flüchtete dann mit einem Auto in unbekannte Richtung. Eine Bankangestellte sei bei dem Überfall leicht verletzt worden. Entwendet wurde vermutlich Bargeld in sechsstelliger Höhe, informiert die Polizei. Die Fahndung läuft. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, dunkelbraune Augen und dunkler Teint. Er trug eine dunkelgraue Hose, dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Turnschuhe, dunkle Mütze, einen dunklen Schal mit hellgrauen Streifen und eine braune Umhängetasche. Von der Bank seien nach Zeugenangaben zwei Autos, vermutlich ein braun-roter (rostfarbener) SUV mit ROK-Kennzeichen und ein dunkelblau-grauer Kleinwagen mit MZ-Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit weggefahren. Ob ein Zusammenhang zu der Tat besteht, ist laut Polizei Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder den Tatverdächtigen anhand der Beschreibung erkennen, möchten sich bei der Polizei melden: Telefon 0621/963 2773.