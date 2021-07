Ob in Zügen, Bussen, Shopping-Centern, Cafés oder an immer mehr Plätzen in der Stadt: Mit wenigen Klicks kommen Fahrgäste und Besucher per öffentlichem W-Lan ins Internet. Das ist praktisch – aber die Gratis- Zugänge bergen Risiken. „Daten können abgegriffen werden“, warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die Behörde empfiehlt, ein Virtual Private Network (Virtuelles Privates Netzwerk, VPN) zum Schutz der Privatsphäre aufzubauen.

Den ausführlichen Beitrag lesen Sie hier.