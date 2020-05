Alle Deutsch-Rap-Fans aufgepasst: Der Ludwigshafener Rapper Apache 207 hat sein Debütalbum „Treppenhaus“ angekündigt. Am Freitag hat er außerdem auch den Termin für den Vorverkauf verraten. Er soll um 18 Uhr starten und nur über einen bestimmten Link zugänglich sein. Neben der Musik enthält das Vorverkaufspaket auch Schmuckstücke, einen Tragegurt und sogar eine Kühltasche.

Anfang Mai bereits angekündigt

Über die Social-Media-Plattform „Tik-Tok“ hatte der 22-Jährige die Fans bereits Anfang Mai mit seinem neuen Song „Fame “ überrascht. In dem Lied schwelgt er in Erinnerungen an seine bis dahin zweijährige Karriere. Dabei singt er sogar Zeilen aus einem Kinderlied. Das Lied stieg, genau wie seine Vorgänger, in die Top 10 Playlist des Streaming-Anbieters Spotify ein.

Debütalbum erscheint Ende Juli

In dem dazugehörigen Video erschien außerdem der ominöse Schriftzug „Treppenhaus 31.07.20“. Die Internetgemeinde hatte daraufhin gerätselt, ob der Künstler dabei auf die Veröffentlichung seines lang ersehnten Debütalbums hinweisen könnte. Tatsächlich hat Apache 207, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, dem Raten am Freitag ein Ende bereitet. Er handele sich dabei wirklich um den Titel und das Veröffentlichungsdatum seines Albums. Wie viele Songs es umfassen wird, hat der Rapper allerdings noch nicht verraten.