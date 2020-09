Hinsichtlich der Corona-Fälle in einer Senioreneinrichtung in Lingenfeld gibt das Gesundheitsamt am Freitagmittag vorsichtig Entwarnung: Alle Bewohner und das gesamte Personal seien getestet worden. Bisher seien alle Tests negativ ausgefallen, es stünden nur noch wenige Testergebnisse aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine Bewohnerin des Seniorenheims war zuvor während eines Krankenhausaufenthalts positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Einen positiven Nachweis gibt es bisher nur bei einer weiteren Person, die in der Senioreneinrichtung arbeitet, dieser Fall war schon in den Zahlen vom Donnerstag enthalten.

28 bestätigte positive Fälle im Kreis meldet das Gesundheitsamt am Freitag (Stand 13 Uhr). Darunter sind drei Neuinfizierte. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 353 Menschen positiv getestet. 319 gelten als gesundet, Sechs sind verstorben.