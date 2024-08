Im Bärenlochweiher in Kindsbach hat die Blaualgenpopulation den Grenzwert überschritten. Dies teilt das Landesamt für Umwelt mit, das regelmäßige Wasseruntersuchungen in Badegewässern vornimmt. Die potenziell giftigen Blaualgen können bei empfindlichen Menschen zu Durchfallerkrankungen führen. Daher ist die Verbandsgemeinde Landstuhl gerade dabei, Warnschilder am Ufer aufzustellen, die die Badegäste zur Vorsicht aufrufen. Sie sollen auffällig verfärbte Bereiche meiden und nach dem Bad duschen.