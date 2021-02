Einen illegalen Handel mit Pomeranian Spitz Welpen hat das Veterinäramt Kaiserslautern am Dienstag im Landkreis Kaiserslautern aufgedeckt. Es sei nicht auszuschließen, dass noch weitere Welpen aus diesem Handel im Umlauf sind und zum Verkauf angeboten werden, teilt das Veterinäramt weiter mit. Es ruft daher dringend zur Vorsicht beim Erwerb eines Pomeranian Spitz Welpen – vor allem mit ausländischen Heimtierausweisen – auf. Personen, die in den vergangenen Wochen einen solchen Welpen erworben haben, bittet das Veterinäramt Kaiserslautern, sich als Zeuge unter Telefon 0631/7105450 oder per E-Mail an veterinaeramt2@kaiserslautern-kreis.de zu melden.