Wegen der Corona-Pandemie wird in Rheinland-Pfalz die Pflicht zur Schuleingangsuntersuchung ausgesetzt. Das hat das Gesundheitsministerium in Mainz am Mittwoch mitgeteilt. Mit ihr wird überprüft, ob angehende Schulkinder aus medizinischer Sicht reif genug für den Unterricht sind. Sie findet normalerweise im Herbst vor der Einschulung statt und wird nun in etlichen Kommunen entfallen. Eine entsprechenden Ankündigung haben am Mittwoch bereits die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße veröffentlicht. Für beeinträchtige Kinder soll es aber Einzelfall-Lösungen geben.