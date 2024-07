Am frühen Montag Morgen, kurz vor 6 Uhr, wurden der Polizei in Bad Dürkheim mehrere brennende Heuballen auf einem Feld in der Verlängerung der Bruchstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen sieben Heuballen in Flammen. Die Feuerwehr Bad Dürkheim konnte die Brände erfolgreich löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen vor Ort geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter sind noch im Gange.