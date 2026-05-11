Zwei Autos sind bei Ruppertsberg im Einmündungsbereich von K10 und B271 zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war eine missachtete Vorfahrt die Ursache. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag. Eine 71-Jährige erlitt Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand im Frontbereich massiver Schaden von insgesamt 15.000 Euro, beide Autos wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr sperrte den Bereich für rund 45 Minuten, während Polizei und Helfer die Unfallstelle aufnahmen und aufräumten. rhp