Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag ist ein 55-jähriger Rennrad-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der behelmte Radfahrer gegen 19 Uhr von Mannheim-Friedrichsfeld kommend in Richtung Grenzhof. An einer Einmündung in Höhe des dortigen Friedhofs habe er die Vorfahrt einer 51-jährigen BMW-Fahrerin nicht beachtet. Der 55-Jährige stürzte laut Polizei auf die Fahrbahn. Nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle wurde der Radfahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem BMW entstand ein Sachschaden.