Ein schwerer Verkehrsunfall, an dem drei Autos beteiligt waren, hat sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der L271 bei Monsheim ereignet. Zwei Frauen wurden schwer verletzt. Laut Polizei wollte eine 34-jährige Autofahrerin von der L271 nach links auf die B47 in Richtung Worms abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden 61-Jährigen. Bei der Kollision wurde der VW der 34-Jährigen herumgeschleudert und prallte gegen einen folgenden Kia. Der Opel der 61-Jährigen kam im Straßengraben zum Stehen. Beide Autofahrerinnen verletzten sich durch die Wucht des Aufpralls schwer, der Kia-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. An der Kreuzung kam es während der Unfallaufnahme und der Bergung der havarierten Fahrzeuge etwa eineinhalb Stunden lang zu Verkehrsbehinderungen.