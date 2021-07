Eine 42 Jahre alte Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen um 7.48 Uhr an der Kreuzung K25/L507 zwischen Mechtersheim und Schwegenheim ein Stoppschild missachtet und ist mit einem Pedelec-Fahrer zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei zog sich der 55-Jährige bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 3500 Euro geschätzt.

Auch wenn kein Fehlverhalten des Radfahrers zum Unfall geführt hat, weist die Polizei daraufhin, Geschwindigkeiten von Pedelecs nicht zu unterschätzen. „Autofahrer müssen sich besonders im Sommer auf eine Vielzahl von Radfahrern einstellen und die Gefahren durch eine aufmerksame Fahrweise frühzeitig erkennen“, teilen die Beamten mit.