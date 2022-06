Eine 40-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall an der Kreisstraße zwischen Edenkoben und Venningen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 72-jähriger Autofahrer die A65 an der Anschlussstelle Edenkoben verlassen und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er die aus Richtung Venningen heranfahrende, vorfahrtsberechtigte Frau. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Mann sowie dessen Insassen leicht verletzt wurden. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, um die Geschädigte in eine Klinik zu bringen. Laut Polizei ist sie nicht lebensgefährlich verletzt worden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte.