Eine schwer verletzte Autofahrerin und rund 5000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 2 bei Lambsheim ( Rhein-Pfalz-Kreis) ereignet hat. Wie die Polizei meldet, bog eine 36-Jährige gegen 7.50 Uhr mit ihrem Pkw vom Eppsteiner Weg in Lambsheim aus nach links in die K2 ab und übersah dabei ein von rechts aus Fahrtrichtung Maxdorf kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß verlor die 65-jährige Fahrerin des zweiten Wagen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Auto geriet laut Bericht zunächst auf die Mittelinsel der Fahrbahn und rutschte anschließend in ein angrenzendes Feld, wo es zum Stehen kam. Die schwer verletzte 65-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gebracht. An den havarierten Autos entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 5000 Euro, ein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz, die K2 musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.