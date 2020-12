Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Speyer ist eine 18-jährige Autofahrerin mit leichten Verletzungen davon gekommen. Laut Polizeibericht nahm die junge Frau an der Kreuzung Philipp-Melanchthon-Straße/ Wichernstraße einer 52-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rettungsdienst versorgte die 18-Jährige vor Ort. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.