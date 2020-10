Zwei Autos mit Totalschaden, die Unfallverursacherin mit leichten Verletzungen im Krankenhaus. Das ist das Resultat eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Steinhauser-/22er Straße am Donnerstagmorgen. Wie die Polizei vor Ort berichtete, wollte die Unfallverursacherin mit ihrem schwarzen Ford Fiesta aus Richtung des ehemaligen evangelischen Krankenhauses kommend nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei übersah sie den weißen Ford Kuga, der im Sichtschatten eines Transporters fuhr. Der Fahrer des Kuga konnte nicht mehr bremsen und krachte in die Fahrerseite des Fiesta. Bei dem Unfall entstand an beiden Autos ein Totalschaden, und sie mussten abgeschleppt werden. „Der Unfall war unvermeidbar“, so der Kuga-Fahrer gegenüber der RHEINPFALZ. Das Aufräumen der Unfallstelle dauerte eine knappe Dreiviertelstunde. Dabei staute sich der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen der Steinhauser Straße.