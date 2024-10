Am Samstag, den 19. Oktober kam es im Globus-Parkhaus in Saarbrücken gegen 12:20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Laut Polizeimeldung habe ein 34-Jähriger gehupt, weil der Fahrer im Fahrzeug vor ihm jemand anderem die Vorfahrt genommen hat. Daraufhin habe der Mann abrupt gebremst, sei ausgestiegen und habe sich mit erhobenen Fäusten vor dem Fahrzeug des 34-Jährigen aufgebaut. Als dieser ebenfalls ausstieg, um die Person mit dessen Verhalten zu konfrontieren, habe der Täter ihm mit den Fäusten mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Der Geschädigte erlitt hierdurch mehrere Platzwunden. Der Täter habe sich während der Auseinandersetzung zudem lautstark, vermutlich in arabischer Sprache, an seine Beifahrerin. Diese sei daraufhin ebenfalls ausgestiegen und habe dem 34-Jährigen zusätzlich noch Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Anschließend seien die beiden wieder in ihr Auto gestiegen und weggefahren.

Der Geschädigte musste laut Polizei aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zum Fahrzeug des Täters sei lediglich bekannt, dass es sich um einen roten Citroën (älteres Modell) mit französischen Kennzeichen gehandelt habe. Im Tatfahrzeug hätten sich zwei Kleinkinder auf dem Rücksitz befunden.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: männlich, circa 35-40 Jahre alt, rund 180 cm groß, wenig bzw. sehr kurze Haare, kurzer Bart, kräftige Statur, arabischer Phänotyp. Seine Beifahrerin sei circa 160 cm groß gewesen, dunkel gekleidet, von kräftiger Statur und mit schwarzen, langen Haaren. Auch sie sei ein arabischer Phänotyp.

Zur Tatzeit sei das Parkhaus stark besucht gewesen. Zeugen des Vorfalls werden von der Polizei gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 0681 9321 233.