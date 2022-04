Pfälzer Terror-Verdächtiger: „Wir sind Kinder der DDR“

Von Rechtsterrorismus sprach Innenminister Lewentz, als kurz vor Ostern ein Pfälzer Impfgegner und mutmaßliche Komplizen wegen Anschlagsplänen festgenommen wurden. Doch so ganz will dieses Etikett nicht passen: Die Verdächtigen sind ideologisch geprägt von der einstigen DDR und ihrer Armee. Zum Artikel

Regierung beschließt Entlastungspaket

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs schossen viele Preise nach oben. Der Bund will den Bürgern etwas unter die Arme greifen, besonders beim Auto- und Bahnfahren. Doch ob das ausreicht, ist umstritten. Zum Artikel

Tornados sind gar nicht so selten

„Tornados kommen häufiger vor, als man denkt“, sagt Klimageograph Wolfgang Lähne. Sie müssten eben nur dokumentiert werden – „wie im Fall von Kandel“ am Dienstagmittag. Zum Artikel

Haus und Werkstatt brennen: Mann verletzt

Beim Brand eines Einfamilienhauses in der Langenbergstraße in Kaiserslautern, nahe der Eselsfürth, wurde am frühen Mittwochnachmittag ein Mensch verletzt. Das Feuer hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Zum Artikel

Pressevertreter auf Demos in Landau attackiert

Bei den beiden Kundgebungen am Samstag auf dem Stadiongelände in Landau hat es mehrere Übergriffe auf Pressevertreter gegeben – und das nicht nur bei den Querdenkern. Auch bei der Gegendemo des Asta gab es eine Attacke. Zum Artikel

Corona-Infizierte können schon nach fünf Tagen aus der Quarantäne

Fragen und Antworten: Ab Sonntag müssen Corona-Infizierte in Rheinland-Pfalz nur noch halb so lang wie bisher in Quarantäne, sofern sie symptomfrei sind. Zum Artikel

Ein Blick in die Wohnungen zweier einsam Verstorbener

Berge von ekelerregendem Abfall, fingerdicke Spinnweben quer durch den Raum – und ein bestialischer Gestank. Was eine Grünstadter Nachlasspflegerin in Wohnungen und Häusern erlebt, ist unfassbar. Zum Artikel

BASF stellt fast alle Geschäfte in Russland und Belarus ein

Die BASF will ihre Aktivitäten in Russland und Belarus weitgehend einstellen. Schon Anfang März gab der Ludwigshafener Chemiekonzern bekannt, aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine keine neuen Geschäfte mehr in Russland und in dem mit Moskau verbündeten Belarus abzuschließen. Nun geht die BASF einen Schritt weiter. Zum Artikel

Tötungsdelikt in Schrebergarten: 43-Jähriger in Haft

Zu dem Tötungsdelikt in einer Kleingartenanlage in Haßloch haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch weitere Informationen bekanntgegeben. Zum Artikel