Das Wetter in Rheinland-Pfalz bleibt vorerst ruhig und trüb. Nach einem grauen Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst für die Nacht auf Donnerstag weiter anhaltende Bewölkung vorhergesagt. Örtlich könne es etwas Sprühregen und leichten Frost in Bodennähe geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und ein Grad. Auch am Donnerstag bleibt es laut DWD meist bedeckt mit einzelnen Auflockerungen. Selten sei Sprühregen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und neun Grad.