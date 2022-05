Das Bistum Trier setzt in Absprache mit dem Vatikan das 1975 eröffnete Verfahren zur Seligsprechung von Pater Josef Kentenich (1885-1968) aus. Grund für die Entscheidung von Bischof Stephan Ackermann sind Vorwürfe gegen den Gründer der Schönstatt-Bewegung wegen sexueller Übergriffe auf Schwestern und Machtmissbrauch, die 2020 öffentlich wurden. Wie das Bistum Trier am Dienstag erklärte, gibt es zu viele ungeklärte Fragen. Laut Ackermann ist eine vertiefte, unabhängige Forschung zu Kentenich erforderlich. Hierzu will das Bistum keinen Beitrag leisten. Der Pater war Mitglied des Pallottiner-Ordens und gründete die internationale Schönstatt-Bewegung, der eine christliche Lebensführung im Alltag und eine besondere Marienfrömmigkeit wichtig ist.