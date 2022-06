Von September 2021 datiert die letzte Kundgebung der Klimaschutz-Initiative „Fridays for Future“ in Speyer. Wie 2020 hatte es in der Pandemie-Lage nur ein größeres Treffen in dem Jahr gegeben. Inzwischen haben in anderen Städten wie Neustadt schon wieder „Klimastreiks“ stattgefunden, in Speyer aber nicht – dabei wird es vorerst bleiben, wie Henrike Misske, zuletzt eine der Organisatorinnen der Speyerer Gruppe, auf Anfrage mitteilt: „Wir erleben gerade einen Generationenwechsel, wodurch unsere Ortsgruppe momentan inaktiv ist. Ich hoffe sehr, dass auch in Speyer bald wieder Klimastreiks stattfinden.“

Henrike Misske, die auch im Jugendstadtrat aktiv war, und weitere Mitstreiter haben zuletzt ihr Abitur gemacht und teilweise Speyer für ihre weitere Ausbildung verlassen.