Das Presbyterium der Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde Frankenthal hat in seiner Sitzung am Dienstagabend, mehrheitlich beschlossen, ab sofort bis voraussichtlich einschließlich 10. Januar alle Gottesdienste abzusagen. Das hat das Protestantische Dekanat mitgeteilt. Mit dieser Entscheidung reagiere man auf die Corona-Lage, sagte Vikarin Simone Schlör dazu der RHEINPFALZ. Zudem wolle die Kirchengemeinde damit angesichts des nun geltenden Lockdowns „Solidarität“ mit anderen Betroffenen zeigen und sich nicht auf Ausnahmemöglichkeiten berufen, die für Glaubensgemeinschaften gelten. Das „Licht von Bethlehem“ und eine gedruckte Broschüre „Weihnachts-Segen“ können vom 21. bis 24. Dezember jeweils in der Zeit von 16 bis 19 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche abgeholt werden.

