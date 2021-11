In Rheinland-Pfalz ist nach Angaben von Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) vorerst kein weiterer Lockdown geplant. Bis auf Weiteres gelte das bisherige Konzept mit den drei Warnstufen, von denen bestimmte Einschränkungen und Gegenmaßnahmen abhängen. Die Warnstufen richten sich wiederum nach drei Leitwerten: der Sieben-Tage-Inzidenz, der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und dem Anteil von Covid-19-Patienten an den Intensivbetten.

Bislang gilt: Werden in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt zwei von drei Leitwerten jeweils an drei Werktagen in Folge überschritten, gilt eine höhere Warnstufe. Dadurch werden die Corona-Regeln für Zusammenkünfte und Veranstaltungen, aber etwa auch für Gastronomie und Sport insbesondere für Menschen verschärft, die weder geimpft noch von Corona genesen sind.