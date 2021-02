[aktualisiert: 18.50 Uhr] Die Gläubiger haben den Sanierungsplänen für Tadano Demag (Zweibrücken) und Tadano Faun am Donnerstag zugestimmt. Das teilte Tadano Demag vor wenigen Minuten mit. Damit kann der Betrieb bei Zweibrückens größtem Arbeitgeber weitergehen. Die Zustimmung der Gläubiger sei im Fall Tadano Demag mit 99 Prozent fast einstimmig ausgefallen, so das Unternehmen. Künftig wollen beide Unternehmen eng zusammenarbeiten. Den Unterbau für die Mobilkrane soll Faun herstellen, Oberbau mit Ausleger, Endmontage und Auslieferung erfolgen in und von Zweibrücken aus. Auf doppelte Strukturen und doppelte Modelle wollen die Kranbauer künftig ebenfalls verzichten. Teil der Sanierungspläne war auch eine große Entlassungswelle im Januar. In Zweibrücken mussten fast 400 der rund 1600 Mitarbeiter gehen, in Lauf waren es 114.