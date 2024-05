Gefesselt und erschlagen: So fand die Kripo am 23. März einen Vorarbeiter der Deutschen Glasfaser in einer Wohnung im Saarland. Schon am folgenden Morgen fasste die französische Polizei drei Tatverdächtige bei Paris. Sie sind inzwischen nach Saarbrücken gebracht worden. Wieso jetzt eine vierte Person ins Visier der Ermittler geraten ist und wann und wie das Trio aus Frankreich ausgeliefert wurde: Hier geht’s zum ausführlichen Bericht.