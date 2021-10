Wenn die Würzburger Kickers am Sonntag (ab 14 Uhr, Liveblog bei rheinpfalz.de) beim 1. FC Kaiserslautern gastieren, kehrt auch Marvin Pourié an den Betzenberg zurück. Der Stürmer, der in der vorigen Saison für die Roten Teufel auflief und zehn Treffer erzielte, hat seine anfängliche Ladehemmung abgelegt und mittlerweile zweimal getroffen. Auch abseits des Platzes schießt er in einem Gespräch bei MagentaSport: gegen den Kaiserslauterer Trainer Marco Antwerpen. Mit dem 50-Jährigen hatte er schon in Braunschweig gearbeitet und war in die Zweite Liga aufgestiegen.

Identifikation mit Verein und Fans

„Ob er großen Anteil daran hatte, wage ich zu bezweifeln“, sagte Pourié nun, „er war ein Teil von dem, mehr aber auch nicht.“ In der Endphase der Kaiserslauterer Zeit fühlte Pourié sich von Antwerpen in der Öffentlichkeit schlecht dargestellt. „Wenn man sich über jemand anderen äußert, sollte man den Kontext mit benennen oder schweigen.“ Mit dem Verein könne er sich „hundert Prozent identifizieren“, die Fans hätten ihm stets das Vertrauen geschenkt und ihn mit „all meinen Facetten“ unterstützt. „Sie tragen den Teufel im Herzen.“ Es könnte am Sonntag also ein emotionales Wiedersehen werden. Antwerpen werde er die Hand reichen, wenn es sich ergebe, Hallo sagen, „mehr aber auch nicht“.