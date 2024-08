Die Polizei in Speyer war auf Spinnenjagd. Am Montagnachmittag gegen 13.40 Uhr seien die Beamten zu einer Wohnung im Stadtteil West gerufen worden, so die Mitteilung der Inspektion Speyer. Eine 26-Jährige habe eine Vogelspinne gemeldet, die in ihrer Wohnung sitze und wohl über ihren Balkon hinein gelangt sei. Eine Vogelspinne fanden die Polizisten allerdings nicht vor, sondern ein Tier, das die Polizei als „Mauerspinne“ bezeichnet – womit eine in hiesigen Breiten sehr häufige Winkelspinne gemeint sein dürfte. Das harmlose Tier wurde mit einem Glas eingefangen und vor die Tür gesetzt.

Vogelspinnen sind eine Familie der Spinnen, in denen etliche Arten sehr großer Tiere vorkommen. Die meisten sind eher harmlos sowohl hinsichtlich der Wirkung ihres Giftes als auch ihres Verhaltens. Keine von ihnen kommt natürlicherweise in Mitteleuropa vor. Bei Vogelspinnen, die hierzulande extrem selten und dann nachrichtenwirksam außerhalb von Terrarien gefunden werden, handelt es sich um entlaufene Exemplare. Sie können unter hiesigen Bedingungen im Freien nicht lange überleben.