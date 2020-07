Mit einem sehr hohen Alkoholwert ist ein Mann am Dienstagnachmittag in die Ludwigshafener Klinik „Zum Guten Hirten“ eingeliefert worden. Der 60-Jährige habe zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Stadtteil West Menschen beleidigt und angepöbelt. Daraufhin hätten Polizeibeamte den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) gerufen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 3,6 Promille. Die KVD-Streife begleitete den stark alkoholisierten Mann mit einem Krankentransport zur Klinik, wobei er Widerstand leistete und die Einsatzkräfte beleidigte. Er wurde in der Klinik stationär aufgenommen.