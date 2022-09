Nach zwei Spielen ohne Sieg, aber auch drei Partien ohne Niederlage will Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wieder jubeln. Leicht wird dies nicht, denn Gast am Sonntagnachmittag (ab 13.30 Uhr, Sky, Liveblog auf rheinpfalz.de) ist der SV Darmstadt 98. Die „Lilien“ haben in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg verpasst, zählen auch in dieser Runde zu den Topteams und belegen im Augenblick mit 14 Punkten Rang vier. Der FCK ist mit zwölf Zählern Sechster.

Für die beiden Trainer ist das Duell etwas Besonderes. Dirk Schuster führte Darmstadt 98 zwischen 2013 und 2015 von der Dritten in die Erste Liga, er trifft auf seine alte Liebe. Gästetrainer Torsten Lieberknecht stammt aus Bad Dürkheim und spielte zwischen 1990 und 1994 für die Roten Teufel.

Schuster erwartet schwere Partie

36.268 Karten sind für das Duell verkauft, 4577 gingen an Darmstadt 98. Fehlen werden dem FCK die verletzten Anas Bakhat und Ben Zolinski, auch Aaron Opoku muss passen. Er ist noch drei Spiele gesperrt. „Die Vorzeichen sind für mich klar, es wird sehr schwer für uns“, sagt Dirk Schuster, „Darmstadt hat ein hervorragendes Team entwickelt und zuletzt eine überragende Runde gespielt. Sie sind in der Lage, in die Erste Liga aufzusteigen.“

Natürlich spielen die Erinnerungen an Schusters eigene Zeit am Böllenfalltor eine Rolle. Natürlich hat er in Darmstadt noch einige Bekannte. Doch Freundschaften und Sympathien ruhen, und das schon ab Samstag. Schuster hat sich selbst eine Kontaktsperre auferlegt. Er will sich vollkommen auf seinen Job konzentrieren. Dieser beinhaltet unter anderem die Aufgabe, seinen Kreativkräften Philipp Klement, Mike Wunderlich und Marlon Ritter die richtigen Positionen zuzuordnen. „Ich kann noch nicht sagen, wie sich das genau gestaltet, wir sind noch in der Findungsphase“, bekundet Schuster.

Die Suche nach der richtigen Balance

Die Trainingswoche habe gezeigt, dass sich die spät zum Team gestoßenen Zugänge immer besser integrierten. Bis zu einer optimalen Abstimmung verstreiche immer etwas Zeit. „Es ist unsere Aufgabe, das Potenzial voll zur Geltung zu bringen“, sagt Schuster. Und es gehe, wie schon beim 0:0 in Sandhausen, darum, die richtige Balance zu finden – einerseits dem Wunsch des Anhangs nach Vorwärtsdrang und Offensivspiel gerecht zu werden, andererseits die Restfeldverteidigung nicht zu vernachlässigen und in die Falle zu tappen. „Im Endeffekt werden wir immer an den Ergebnissen bemessen und an der tabellarischen Situation.“

Nicht wenige Fans des FCK träumen davon, dass Schuster auch mit den Roten Teufeln der Durchmarsch ins Oberhaus gelingt. Für den Trainer ist das kein Thema: „Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir das große Ganze im Blick haben müssen. Unser Ziel wird so lange der Klassenerhalt bleiben, bis wir die 40 Punkte haben. Wenn es etwas zu erobern gibt, werden wir das auch tun. Wir wollen mit Demut, Akribie und Fleiß etwas aufbauen. Das erste Jahr in der Zweiten Liga ist dafür ganz entscheidend. Wir dürfen nicht verfressen sein.“ Denn damit habe sich schon manch einer den Magen verdorben.