Nachtschicht im Bundestag: In einer Marathonsitzung wollen die Abgeordneten des Bundestags kurz vor Ende der Legislaturperiode noch rund 30 Vorlagen beraten. Die am Donnerstag um 09.00 Uhr eröffnete Sitzung werde „exakt eine Minute vor Eröffnung der morgigen Sitzung zu Ende gehen“ - also am Freitagmorgen um 08.59 Uhr, sagte Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) am Donnerstag im Plenum. Voraussetzung sei aber, dass sich alle Redner „exakt“ an die vorgegebenen Redezeiten hielten, sagte Pau. Sie kündigte an, streng auf die Einhaltung der Zeitvorgaben zu achten.