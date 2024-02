Regelwut, Abgehobenheit, Verschwendung von Steuergeldern. Die EU steht in der Kritik. Am 9. Juni wird das Europarlament gewählt. Politik, Behörden und Organisationen machen sich Gedanken, wie sie viele Menschen an die Wahlurne bringen. Eine Möglichkeit: Den Leuten sagen, warum die Europa ihr Leben vielleicht doch besser macht. Auf der Webseite what-europe-does-for-me.eu legt das Europaparlament offen, auf welche Weise Bürger von seiner Arbeit profitieren. Das lässt sich je nach Bundesland oder Landkreis anzeigen oder für über 600 mehr oder weniger spezifische Personengruppen: von Menschen, die Plastikmüll vermeiden wollen über Fährpassagiere bis hin zu Menschen, die gerne Pommes essen.

Wer sich dafür interessiert, was die EU konkret für Rheinland-Pfalz tut, der erfährt, dass verschiedene Fonds in der Förderperiode zwischen 2014 und 2020 insgesamt knapp 500 Millionen Euro in Projekte im Land investiert hat. Diese sollen die Wirtschaft fördern, Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen und die Entwicklung des ländlichen Raums vorantreiben.

