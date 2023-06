Die Polizei hat einen Porsche nach einer gefährlichen Überholaktion auf der B39 zu Recht beschlagnahmt. Das hat das Verwaltungsgericht Neustadt in einem Eilverfahren entschieden.

Der Sportwagen war am 11. April diesen Jahres eingezogen worden, nachdem der Ehemann der Fahrzeughalterin – der nach eigenen Angaben das Auto ausschließlich fährt – aus Richtung Speyer kommend zwischen Dudenhofen und Hahnhofen versucht hatte, vier Autos gleichzeitig zu überholen. Laut dem Gericht war der Fahrer eines ihm entgegen kommenden Funkstreifenwagens der Polizei dadurch gezwungen gewesen, an den Straßenrand zu fahren und dort anzuhalten, um eine Kollision zu vermeiden. Der Porsche-Fahrer sei nach zwei überholten Autos – rund 15 Meter vor dem entgegenkommenden Auto – eingeschert und habe so die beiden Wagen zum scharfen Abbremsen gezwungen; danach sei er wieder ausgeschert und habe das dritte Auto überholt.

Nach dieser Aktion schalteten die Polizisten das Blaulicht und das Martinshorn ein, nahmen die Verfolgung auf und beschlagnahmten den Porsche. Sie nahmen dem Fahrer, der laut damaliger Polizei-Pressemitteilung 80 Jahre alt ist, außerdem vorläufig den Führerschein ab.

Gegen die Sicherstellung des Autos hatte die Besitzerin Widerspruch eingelegt. Das Gericht wies diesen zurück. Es hätten ausreichende Anhaltspunkte dafür vorgelegen, dass der Mann mit dem Sportwagen „in allernächster Zeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weitere erhebliche Verkehrsverstöße begehen werde“, so das Gericht in seiner Begründung. „Jeder vernünftige, sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit haltende Verkehrsteilnehmer“ hätte erst gar nicht versucht zu überholen, hieß es weiter. Dass er „offensichtlich völlig unbeeindruckt“ einen weiteren Überholvorgang begonnen habe, nachdem der erste nur wegen der umsichtigen Reaktion eines Polizeibeamten nicht in einem Unglück geendet hatte, kreidete das Gericht dem Autofahrer besonders an. Deshalb hätten die Polizeibeamten zu Recht angenommen, dass es sich bei dem Mann um einen „rücksichtslosen Verkehrsteilnehmer“ und eine „unbelehrbare Person“ handele, den man nicht weiter fahren lassen darf.

Gegen den Beschluss können Rechtsmittel beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.