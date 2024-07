Der letzte Sieg gegen Spanien in einem Pflichtspiel ist lange her. Die DFB-Elf strahlt trotzdem Überzeugung aus, das Halbfinale zu erreichen. Und das Spiel der Spiele (Freitag, ab 18 Uhr) bei der Europameisterschaft zieht ganz Deutschland in seinen Bann. Denn es ist schon eine Weile her, dass ein Fußballspiel die Nation derart in Aufruhr versetzt hat. Mehr dazu lesen Sie hier.