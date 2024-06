Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Antonio Rüdiger am Samstag im Achtelfinale der Europameisterschaft auf dem Platz steht. Der Verteidiger der deutschen Nationalmannschaft absolvierte am Freitag das Abschlusstraining vor der Partie gegen Dänemark (21 Uhr). „Die Einheit war gut, aber wir müssen abwarten, wie er über Nacht reagiert. Manchmal ist das bei Muskelverletzungen so, dass nach einer Belastung wieder etwas passiert“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf Rüdiger, den er als „sehr wichtigen Spieler“ bezeichnete. Mit Jonathan Tah steht ein Part der Innenverteidiger gelb-gesperrt nicht zur Verfügung, für ihn dürfte Nico Schlotterbeck in die Anfangsformation rücken.

Offen ließ der Bundestrainer, ob Stürmer Niclas Füllkrug in die erste Elf rückt. Füllkrug überzeugte bislang bei seinen Kurzeinsätzen und erzielte zwei Treffer. „Ich habe eine Entscheidung getroffen, aber ich werde sie nicht bekanntgeben“, erklärte Nagelsmann mit einem Lächeln im Gesicht.

Dänen-Star Christian Eriksen angeschlagen

Die Profis bauen darauf, in der Arena in Dortmund den Heimvorteil für sich nutzen zu können. Im größten Fußballstadion der Republik erwartet beide Teams eine stimmungsvolle Kulisse. „Mich beflügelt das und den Rest der Mannschaft auch“, sagte Mittelfeldspieler Robert Andrich. Druck verspüre er nicht, viel mehr eine Vorfreude darauf, jetzt in die K.o.-Phase starten zu können. „Wir haben schon noch was vor“, sagte Andrich.

Nicht nur die Deutschen haben personelle Sorgen, auch Dänemark bangt um den Einsatz eines Schlüsselspielers. Mittelfeldspieler Christian Eriksen nahm nicht am Abschlusstraining der Dänen teil, weil er an Magen-Darm-Problemen leidet. „Es geht ihm wieder besser. Wir erwarten, dass er morgen spielen kann“, sagte Trainer Kasper Hjulmand. Thomas Delaney hat ähnliche Probleme. Ob der ehemalige Bremer und Dortmunder Profi wie angedacht den gesperrten Mittelfeldspieler Morten Hjulmand ersetzen kann, ist offen.

