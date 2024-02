Die Gießereigruppe Gienanth hat am Donnerstagabend einen Stellenabbau angekündigt. Betroffen davon wird wohl vor allem das Eisenberger Stammwerk sein, bei dem der Maschinenformguss angesiedelt ist. Ein Bereich, der „eine Herausforderung“ bleibt, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Um wie viele Arbeitsplätze es geht, steht noch nicht fest. „Zu den genauen Bedingungen und dem Umfang dieser Anpassungen werden wir jetzt in Gespräche mit dem Betriebsrat in Eisenberg einsteigen, um die konkreten Maßnahmen herauszuarbeiten und einen Interessensausgleich und einen Sozialplan zu verhandeln“, wird der Generalbevollmächtigte Jürgen Erbe zitiert.

Die Anpassung sei eine Entscheidung, die nicht leicht falle: „Wir wissen, dass hinter den betroffenen Beschäftigten immer eine Familie oder ein persönliches Schicksal steht. Dennoch ist dieser Schritt notwendig, um den verbleibenden Kolleginnen und Kollegen weiterhin eine Sanierungsperspektive bieten zu können.“

Im vergangenen November hatte die Gienanth GmbH, eine Kerngesellschaft der gleichnamigen international agiernden Gießerei-Gruppe, beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Ein insolvenzrechtliches Verfahren, bei dem das Unternehmen zwar selbst im Regiestuhl sitzt, dabei aber von Sanierungsexeperten unterstützt wird. Wenige Tage später wurde bekannt, dass auch gleichartige Anträge für die Gienanth Group GmbH und die Gienanth Sales GmbH gestellt wurden. Damit waren dann alle 630 Gienanth-Mitarbeiter in Eisenberg betroffen, aber auch die 150 Beschäftigten bei der Fronberg Guss GmbH im bayrischen Schwandorf und 80 bei der Gienanth Zaigler GmbH in Kulmbach.

Mehr dazu in Kürze.