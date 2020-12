Nach den ersten drei Nächten mit Ausgangsbeschränkung in Mannheim hat die Polizei eine positive erste Bilanz gezogen. Die Mannheimer Bevölkerung verhalte sich vorbildlich und respektiere bis auf wenige Ausnahmen die Ausgangsbeschränkung, teilte die Polizei nach den nächtlichen Kontrollen mit. Die meisten Kontrollierten brachten triftige Gründe vor, weshalb sie ins Stadtgebiet fuhren oder die Straßen der Stadt zur Durchfahrt nutzten. Die Wege von und zur Arbeit wurde von den meisten Personen angegeben, familiäre Gründe wurden am zweithäufigsten genannt.

Auswärtige wollen ausgehen

Vor allem von Samstag auf Sonntag trafen Beamte oft auf auswärtige Besucher, die in Mannheim ausgehen wollten und von der Ausgangsbeschränkung nichts wussten. In den Gesprächen mit den Polizisten zeigten die meisten Besucher Verständnis für die Maßnahmen. Nur gegen fünf absolut uneinsichtige Personen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Das Polizeipräsidium Mannheim teilt mit, dass es auch weiterhin Nacht für Nacht mit einem hohen Personaleinsatz kontrollieren wird.

Ludwigshafen: Keine größeren Verstöße

Zwei Tage nach der Einführung der nächtlichen Ausgangsbeschränkung in Ludwigshafen zeigt sich auch die dortige Polizei mit den bisherigen Kontrollen zufrieden. „Es war eher ruhig“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Leute hätten sich grundsätzlich an die Regel gehalten, bewusste Verstöße seien ihm bislang nicht bekannt. Diejenigen, die noch nichts von der neuen Verordnung gewusst hätten, seien einsichtig gewesen. Ein Sprecher der Stadt Ludwigshafen sagte hingegen, es sei noch zu früh, um sich ein erstes Bild machen zu können.

Mehr zum Thema

Reportage: Die ersten Nächte mit Ausgangssperre

Speyer: Ausgangssperren gelten ab Montag