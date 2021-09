An dieses Verbrechen erinnern sich viele Pfälzer auch noch nach 40 Jahren: Im Juli 1981 wurden bei Bellheim (Kreis Germersheim) zwei Teenager-Mädchen getötet. Als ihr mutmaßlicher Mörder musste sich später ein angeblicher Hellseher vor Gericht verantworten. Doch am Ende wurde er freigesprochen, der Fall ist daher bis heute unaufgeklärt. Nun rollt ihn die RHEINPFALZ in einer mehrteiligen Podcast-Serie wieder auf.

Justiz-Unterlagen ausgewertet

Dafür haben der stellvertretende RHEINPFALZ-Chefredakteur Uwe Renners und der Gerichtsreporter Christoph Hämmelmann unter anderem alte Justiz-Unterlagen ausgewertet. In der ersten Folge berichten die beiden Journalisten, wie das 14- und das 17-jährige Opfer ihren letzten Abend verbrachten und was ihnen der Täter dann antat. Und sie beschreiben, wie die Polizei gut anderthalb Jahre lang vielen Spuren nachging – wobei sie lange übersah, wie sich wie sich ein gut 40 Jahre alter Maurermeister aus der Region zusehendes verdächtig machte. Denn er prahlte mit seinem angeblichen Hellseher-Wissen über das Verbrechen. Und dabei klang er oft wie jemand, der über seine eigene Untat spricht.

Vermeintliche Prophezeiung

Doch wirklich aufmerksam wurden die Ermittler auf ihn erst, als ein Jahr nach dem Doppelmord noch eine junge Südpfälzerin getötet wurde – und es so schien, als habe er diese Tat in einer vermeintlichen Prophezeiung angekündigt. Abrufbar ist „Alles Böse“ im Webplayer auf rheinpfalz.de sowie auf gängigen Plattformen wie Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder Castbox. Ebenso kostenlos wie die aktuellen Folgen des Formats zum Hören sind dort auch deren Vorgänger verfügbar. Die beschäftigen sich zum Beispiel mit Pfälzer Rechtsextremisten. Und mit der Benefizaktion eines Pfälzer Vereins für Opfer einer Naturkatastrophe, bei der jemand den kompletten Erlös einfach für sich behielt – bis die RHEINFPALZ den dreisten Spendenklau auffliegen ließ.