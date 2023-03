Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An diesem Samstag vor 100 Jahren durften die Pfälzer erstmals in einer demokratischen Wahl über die Zusammensetzung ihres Regionalparlamentes abstimmen. Und erstmals waren auch die Frauen aufgerufen, ihr Votum zu diesem „Kreistag“ genannten Vorläufer des heutigen Bezirkstages abzugeben. In der Notzeit nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg trat der Kreistag entschieden für die Belange der pfälzischen Bevölkerung ein.

Napoleon hatte die Pfalz 1798 unter seine Herrschaft gebracht. Zwei Jahre später wurde auch in diesem Departement nach französischem Vorbild ein Generalrat eingerichtet.