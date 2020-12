Rheinland-pfälzische Grundschüler müssen bis zu den Weihnachtsferien Masken im Unterricht tragen. Das legt die neue Corona-Verordnung des Landes fest.

Bisher galt die Maskenpflicht im Unterricht nur für weiterführende Schulen, Grundschüler mussten Mund-Nasen-Bedeckungen lediglich auf den Fluren und auf dem Schulhof tragen. Doch um die Ansteckungsgefahr zu verringern, wurde die Maskenpflicht in den Grundschulen bis Ende der Woche ausgeweitet. Danach sind Weihnachtsferien. Betroffen sein wird davon nur ein Teil der Schüler, da ab diesem Mittwoch bis Freitag die Präsenzpflicht in den Schulen ausgesetzt ist und die Kinder nach Möglichkeit zuhause betreut werden sollen. Konkret bedeutet das: Die Kinder dürfen in die Schule kommen, müssen aber nicht.

Im neuen Jahr soll die Verpflichtung zum Maskentragen im Unterricht an Grundschulen wieder entfallen, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums in Mainz auf Anfrage. Wann das aber eine Rolle, ist dabei unklar. Nach den Ferien soll es zumindest bis zum 15. Januar Fernunterricht geben.

