Ein 80 Jahre alter Mann ist am vergangenen Samstag in der Ludwigshafener City das Opfer von Trickdieben geworden. Gegen 13.45 Uhr wollte der Senior nach Polizeiangaben in einer Bankfiliale in der Bismarckstraße am Automaten Geld abheben. Nachdem er seine Bankkarte in den Automaten geschoben hatte, sei ihm eine Fehlermeldung angezeigt worden. Daraufhin seien zwei unbekannte Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren zu ihm gekommen und hätten ihm Hilfe angeboten. Der eine Mann hätte ihm gezeigt, auf welche Tasten er drücken müsste, um das Problem zu beheben. Zeitgleich hätte der andere Mann am Automaten nebenan Geld abgehoben. Anschließend hätten die beiden Männer die Bankfiliale fluchtartig verlassen. Erst danach sei die Bankkarte des 80-Jährigen wieder aus dem Bankautomaten herausgekommen, und er habe sich umgehend einen Kontoauszug geholt. Daraus sei hervorgegangen, dass insgesamt 2000 Euro von seinem Konto abgehoben wurden.