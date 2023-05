Wieder ein Kino für Edenkoben?

Seit rund 50 Jahren ist das Kino in Edenkoben Geschichte. Zeit, dass sich an der Situation etwas ändert, findet ein Edenkobener Paar. Es möchte Mitstreiter für sein Vorhaben gewinnen.

Entlein sollen gerettet werden

Im Fall der weggespülten Entenküken im Bad Bergzaberner Kurpark ist klar, dass nur eine Veränderung des Wassereinlasses Sicherheit bringen kann. Ein Ingenieurbüro prüft gerade, wie das funktionieren könnte. Fraglich ist, wer überhaupt dafür zuständig ist.

Digital Engineering: Studenten heiß umworben

Der neue Studiengang ist eine Garantie für einen Arbeitsplatz. Dennoch muss die Hochschule um jeden Studenten kämpfen. Ein neues Angebot soll nun die Attraktivität von Digital Engineering erhöhen.

Helikopter bringt Material

Der Blick von Annweiler nach oben in den Wald verrät: Es gibt Neuigkeiten von der Baustelle der Münz. Das Gerüst um den Bergfried ist zu Hälfte abgetragen. Und tatsächlich: Die Sanierung der kleinen Schwester des Trifels geht in den Endspurt. Wann können Besucher wieder auf die Burg?

Treffpunkt für Hobby-Gärtner und Deko-Freunde

Die Gartentage in Bellheim haben wieder Heerscharen an Besuchern angelockt. Was es alles zu erleben gab und was Aussteller sagen, die zum ersten Mal dabei waren.