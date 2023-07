Erstbezug nach fünf Jahrzehnten

Zum ersten Mal seit über 50 Jahren hat sich in Edesheim wieder ein Weißstorchenpaar angesiedelt. Der Chef der in Hainfeld ansässigen Firma ALM Garten- und Landschaftsbau, Andreas Wagner, hatte auf seinem privaten Lagergelände am Edesheimer Brühlweg bereits im vergangenen Jahr einen langen Stamm aufgestellt und darauf das Storchennest platziert.

Wehrdienstverweigerer wird Reservist

Vor Jahren hat Daniel Gay aus Gewissensgründen den Wehrdienst verweigert. Nun lässt er sich bei der Bundeswehr zum Reservisten ausbilden. Was ihn zum Umdenken bewegte.

Zaun soll ungebetene Gäste fernhalten

Der Hof der Grundschule wird umzäunt. Zwei Fliegen werden mit einer Klappe geschlagen: Die Gemeinde reagiert auf Vandalismus im Hof, und die Kinder bekommen eine größere Spielfläche.

Heiligenfiguren vor Partykeller gerettet

Der ganz große Kundenansturm ist beim „kirchlichen Flohmarkt“ ausgeblieben. Eine über 40-jährige kfd-Geschichte nimmt so ein trauriges Ende. Über den Erlös darf sich eine Gruppe freuen.

Schwimmlehrer schlägt Alarm

Im Rebmeerbad der Kurstadt bleibt es bei 21 Grad Grundtemperatur. „Damit ist der Schwimmunterricht gegessen“, sagt Klaus Janson. Er bringt Kindern seit Jahrzehnten Schwimmen bei. Protest wird nicht ausbleiben.