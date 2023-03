Solarstrom aus dem Erdölfeld

Rund um Landau gibt es knapp 60 Erdölförderstellen. An manchen heben und senken sich noch die Pferdekopfpumpen. Was tun, wenn sie ausgenickt haben? Der neue Eigentümer des Erdölfelds will die Förderplätze weiter nutzen.

Vom Rathaus auf die Reichsburg

Solch eine Kombination gibt es wohl nicht noch mal im Land: Bürgermeister und Burgvogt in einer Person. Der Annweilerer Stadtchef Benjamin Seyfried ist neuer Verwalter des Trifels. Und er hat einen ganzen Sack voll frischer Ideen für das alte Gemäuer.

Die gute Nachricht

Jugendräume werden neu ausgestattet

Biber ist in der Südpfalz zurück

Abgenagte Bäume und vielleicht bald eine Burg: An der Lauter leben wieder Biber. Dass die geschützte Art bald wie in Bayern gejagt werden darf, ist aber unwahrscheinlich.

Landwirte wollen Spargelpreis nicht erhöhen

Wegen Kälte sind bisher erst geringe Mengen des königlichen Gemüses gestochen worden.