Vorsicht auf vereisten Straßen

Radfahrer sollten in der Winterzeit besonders vorsichtig unterwegs sein. Nicht nur der Fahrer sollte sich gut einpacken, auch das Fahrgerät kann aufgerüstet werden. Was ist, wenn Radwege nicht geräumt sind.

Schmausen und Wohnen im Naturparadies

Auf dem Areal der Suchtklinik Hermersbergerhof soll ein Senioren- und Tourismusprojekt verwirklicht werden. Der Investor hat jetzt seine Pläne vorgestellt. Wenn’s nach ihm geht, könnte bald Eröffnung gefeiert werden.

Pflegedienste arbeiten am Limit

Neue Kunden kommen bei Sozialstationen und Pflegediensten kaum noch unter. Zu dünn ist die Personaldecke, zu hoch ist der Krankenstand. Ein Stimmungsbild von der Front.

Wärmeinseln für den Notfall

Um für den Fall des Stromausfalls Zufluchtsorte bieten zu können, hat die Stadt Wörth investiert. Nun gibt es in allen vier Ortsbezirken je eine warme Anlaufstelle.

Black Fridays die Stirn bieten

Die Einzelhändler Silvia Weber und Andreas Garecht, die in Landau das Modegeschäft Downtown betreiben, machen mit einer Aktion auf sich aufmerksam, mit der sie sich auch gegen den Black-Fridays-Wahn zur Wehr setzen. Und sie tun damit etwas Gutes.

CO2-neutraler Lieferverkehr fürs Lastwagenwerk

Die Daimler Truck AG will das Lastwagenwerk in Wörth schon in ein paar Jahren nur noch mit E-Fahrzeugen beliefern. Deshalb soll auch die Ladesäulen-Infrastruktur ausgebaut werden.